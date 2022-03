Gosens: «All’Inter gruppo disponibile e affiatato! Sono motivato»

Robin Gosens dopo aver fatto il suo debutto con la maglia dell’Inter nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Milan, racconta il su arrivo in nerazzurro attraverso il Matchday Programme pubblicato oggi alla vigilia di Inter-Salernitana (Clicca QUI per leggere la rivista completa).

SI PRESENTA – Gosens parla del suo arrivo in nerazzurro: «All’Inter ho trovato un bell’ambiente, con giocatori importanti ma anche molto disponibili e affiatati. C’è un gruppo forte e unito che lavora su tanti obiettivi. I giocatori tedeschi? Hanno scritto la storia qui, mi viene in mente Andy Brehme perché ha giocato in un ruolo simile al mio. Mentalità e disciplina sono state fondamentali nella mia carriera. Sono arrivato fino a qui perché ho sempre avuto la giusta motivazione, la spinta di fare sempre qualcosa in più».

Fonte: Inter.it