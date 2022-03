Inter-Salernitana, Bonazzoli recupera: le possibili scelte di Nicola – TS

Inter-Salernitana andrà in scena questa sera. I campani arrivano a San Siro alla ricerca di punti fondamentali per la lotta salvezza. Nicola, tecnico dei granata, recupera l’ex Bonazzoli. Le possibili scelte di formazione secondo il Tuttosport

IN CAMPO – Inter-Salernitana andrà in scena questa sera alle 20:45. Nicola, tecnico dei campani, spera di strappare punti fondamentali in chiave salvezza. Per farlo potrebbe affidarsi all’ex di giornata, Federico Bonazzoli: l’attaccante ha recuperato dall’infortunio ed è convocato e potrebbe partire dal 1′. Sarà decisivo l’allenamento di rifinitura. Al suo fianco, nel 4-3-3 disegnato dal tecnico, ci saranno Djuric e Verde. A centrocampo pronti Kastanos, Coulibaly ed Ederson. Difesa formata da Mazzocchi e Ranieri sugli esterni con Fazio e Dragusin in mezzo. In porta confermato Sepe.

Fonte: Marcello Festa – Tuttosport