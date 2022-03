Inter-Salernitana, l’obiettivo oggi a San Siro è superare quota 45mila tifosi – CdS

Inter-Salernitana, venduti già quarantatremila biglietti a San Siro. L’obiettivo è quello di superare quota quarantacinquemila tifosi allo stadio. Di seguito le ultime secondo il Corriere dello Sport.

OGGI A SAN SIRO – In vista di Inter-Salernitana in programma oggi a San Siro, nella giornata di ieri sono stati venduti 43.000 biglietti e stasera, con i botteghini aperti, l’obiettivo è superare quota 45.000 visto che è stato aperto anche il terzo anello dello stadio. Nel pre-partita i led a bordo campo e il maxischermo trasmetteranno un messaggio di pace per l’Ucraina. Prevista, inoltre, la premiazione dei quattro vincitori dell’edizione 2021 della Hall of Fame nerazzurra. Riconoscimenti speciale anche in memoria di Peppino Prisco al figlio Luigi Maria.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti