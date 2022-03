Inter-Salernitana, Inzaghi cambia in difesa: chance Ranocchia dal 1′ – TS

Inter-Salernitana è in programma questa sera alle 21. I nerazzurri devono ripartire al meglio nella corsa allo scudetto. Inzaghi, oltre al turnover a centrocampo (vedi articolo) potrebbe far riposare alcuni uomini chiave in difesa. Chance da titolare per Ranocchia?

SCELTA – Inter-Salernitana è in programma questa alle 21. Inzaghi potrebbe decidere di rivoluzionare l’11 iniziale in vista della trasferta di Liverpool di martedì. In difesa il tecnico dovrebbe concedere un turno di riposo a de Vrij: al posto dell’olandese il favorito per una maglia da titolare è Andrea Ranocchia, in vantaggio su D’Ambrosio nel ballottaggio. La decisione finale arriverà dopo la rifinitura di questa mattina.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi