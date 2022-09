Inter-Roma, Pellegrini ce la fa e Mourinho ne recupera altri due – CdS

Non solo Dybala fra i recuperi di Mourinho in casa Roma per la partita di domani contro l’Inter. Assieme all’argentino è OK anche Dybala così come altri due giocatori, che indica il Corriere dello Sport.

QUASI AL COMPLETO – Gli unici assenti per Inter-Roma, sponda giallorossa, saranno gli infortunati Rick Karsdorp e Georginio Wijnaldum. Ieri José Mourinho ha avuto rassicurazioni da Paulo Dybala, che potrebbe anche partire dal 1′ (vedi articolo). Il recuperato certo è Lorenzo Pellegrini, rientrato anzitempo dalla Nazionale (con qualche polemica) per un problema fisico ora superato. Il capitano romanista, stando al Corriere dello Sport, sarà titolare visto che già da qualche giorno si allena coi compagni. Tornano anche Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, loro recuperati per la panchina. Rispetto all’Atalanta dovrebbero giocare Dybala per Bryan Cristante, con Pellegrini sulla linea dei centrocampisti assieme a Nemanja Matic, e Nicola Zalewski a sinistra per Leonardo Spinazzola. Questa la probabile formazione di Mourinho per Inter-Roma, secondo il Corriere dello Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Çelik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham.

Fonte: Corriere dello Sport – g.d’u.