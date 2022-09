Inter-Roma, Acerbi supera de Vrij nelle gerarchie. La scelta a sinistra – TS

Inter-Roma andrà in scena domani alle 18. Per la sfida di San Siro, Acerbi ha scavalcato de Vrij nelle gerarchie. Inzaghi, inoltre, ha già scelto il titolare a sinistra

SCELTE – Inter-Roma, andrà in scena domani sera alle 18. Per la sfida di San Siro, Inzaghi secondo quanto riferito da Tuttosport, dovrebbe affidarsi nuovamente ad Acerbi in difesa. L’ex Lazio ha di fatto superato de Vrij nelle gerarchie. Scelto, inoltre, il “padrone” della corsia di sinistra: dopo le splendide prestazioni in Nazionale, il tecnico nerazzurro si affiderà a Dimarco.

Fonte: Tuttosport – S.Tog