Dybala parla con Mourinho: la sensazione in vista di Inter-Roma – CdS

Dybala è il principale dubbio di formazione di Mourinho per Inter-Roma. Sul Corriere dello Sport si ripercorrono le ventiquattro ore di rientro dell’argentino dagli impegni con la nazionale.

VOLONTÀ CHIARA – Paulo Dybala ha recuperato dal problema fisico che gli ha impedito di giocare contro l’Atalanta prima della sosta e nelle due amichevoli con l’Argentina. Per il Corriere dello Sport sarà certamente convocato per Inter-Roma ed è molto probabile che parta dal 1′, grosso cambio rispetto agli scorsi giorni. Tornato ieri dagli Stati Uniti alle 6.45 a Fiumicino, Dybala ha subito svolto dei test medici, fatto un allenamento defatigante e parlato con José Mourinho. Oggi il test decisivo, l’unico coi compagni, ma la sua presenza non appare più a rischio. Negli scorsi giorni lo stesso Mourinho ha anche ricevuto rassicurazioni da una sua vecchia conoscenza come Walter Samuel, doppio ex di Inter-Roma e assistente di Lionel Scaloni. Dybala, stando al suo entourage, ha detto di voler giocare domani.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo