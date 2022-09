Handanovic-Onana, dualismo al termine: la scelta definitiva di Inzaghi – TS

L’alternanza fra Handanovic ed Onana sta per volgere al termine. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi prestissimo compirà la scelta definitiva

DUALISMO – L’alternanza in porta fra Handanovic ed Onana sta per finire. Secondo Tuttosport, l’alternanza fra i due ha creato solo problemi. I due estremi difensori, spiega il quotidiano, hanno sempre fatto il loro dovere quando chiamati in causa ma l’alternanza fra i pali dei due ha tolto certezze ai difensori centrali visti i modi diametralmente opposti dei due di intendere il ruolo di portiere. L’alternanza, quindi, è destinata a volgere al termine. Handanovic certamente partirà titolare contro la Roma mentre per la sfida contro il Barcellona ogni ipotesi è ancora aperta. Inzaghi potrebbe decidere di schierare ancora da titolare Onana per poi consegnare la maglia da titolare anche in Europa al capitano dell’Inter. Oppure, scrive il quotidiano, Handanovic potrebbe già scavalcare il camerunese e riprendersi il posto da titolare anche in Champions League.

Fonte: Tuttosport