Inter-Roma, Lukaku lontano anche dai convocati! Lavoro per tutti tranne 3

Inter-Roma è la sfida in programma sabato a San Siro alle ore 18.00, valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime). Secondo l’ultimo aggiornamento di Paventi, intervenuto da Appiano Gentile su Sky Sport 24, il belga potrebbe non essere nemmeno tra i convocati

POCHE SPERANZE – Inter-Roma si avvicina ma le speranze di rivedere in campo Romelu Lukaku si assottigliano. Secondo Andrea Paventi, il belga potrebbe essere assente anche dai convocati: «Ad Appiano Gentile hanno lavorato tutti tranne tre, ovvero Lautaro Martinez, Joaquin Correa e André Onana che si alleneranno domani. Tutti hanno lavorato in maniera diversa, tra chi è stato impiegato di più e chi abbastanza. Lukaku ha speranze quasi nulle anche di convocazione ma vedremo cosa succederà tra giovedì e venerdì».