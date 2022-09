Lukaku ancora a parte: Inter-Roma difficile! Le ultime su Calhanoglu – Sky

Lukaku e Calhanoglu sono i due grandi punti di domanda in vista di Inter-Roma, sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro. Secondo le ultime di Andrea Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il belga difficilmente potrà farcela

CONDIZIONI – Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu sono i due più attesi in vista di Inter-Roma. Secondo le ultime di Andrea Paventi, le condizioni del belga non sono ancora ottimali: «C’è qualcuno che sicuramente è stato spremuto più di altri, come Dumfries, Skriniar, Barella, Dimarco e lo stesso Dzeko. Qualcuno arriva con l’umore più altro di altri, poi c’è chi si è fermato come Brozovic. Lukaku ha svolto ancora lavoro personale individuale sul campo mentre Calhanoglu ha svolto parte del lavoro in gruppo e quindi le sue quotazioni dal 1′ crescono».