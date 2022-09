Inter-Roma, Inzaghi lancia Asllani dal 1′! Un possibile ritorno in difesa – SM

Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle ore 18 a San Siro, valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Inzaghi, che dovrà fare a meno dello squalificato e infortunato Brozovic, a centrocampo potrebbe affidarsi ad Asllani dal 1′. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

TRA DUBBI E POCHE CERTEZZE – Inter-Roma è il big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato a San Siro alle ore 18.00. Se José Mourinho convive ancora con il dubbio Paulo Dybala (vedi articolo), Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic a centrocampo con un Hakan Calhanoglu non al meglio e un Romelu Lukaku ancora non pronto.

SCELTE – Secondo le ultime di sportmediaset.it, il tecnico interista nel ruolo di vice Brozovic potrebbe finalmente affidarsi a Kristjan Asllani con Nicolò Barella ed Enrikh Mkhitaryan a completare il reparto. Sulle corsie esterne dovrebbero agire a destra Denzel Dumfries e a sinistra Robin Gosens con un Federico Dimarco comunque pronto a insidiare il tedesco. In difesa potrebbe rivedersi dal 1′ Stefan de Vrij con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni davanti a Samir Handanovic. In attacco, con Lukaku non al meglio, la coppia più accreditata dal 1′ è quella composta da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

INTER probabile formazione (3-5-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.