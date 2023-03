Inter, ritorno a centrocampo. Probabile formazione di Inzaghi – Sky

L’Inter affronterà tra poche ore lo Spezia di Leonardo Semplici, c’è però ancora qualche dubbio di formazione. Secondo Sky Sport, è previsto sicuramente un ritorno importante a centrocampo.

TITOLARE – Marcelo Brozovic tornerà titolare, questo è quanto viene confermato da Sky Sport. Il calciatore croato giocherà dal primo minuto dopo la panchina con il Lecce, al suo fianco Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Il ballottaggio con Hakan Calhanoglu è ancora incerto. In difesa Francesco Acerbi è favorito su Stefan de Vrij, sulle fasce Federico Dimarco è ritornato tra i convocati ma non verrà rischiato da Simone Inzaghi. Davanti partiranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, quest’ultimo in dubbio per la presenza di Edin Dzeko. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Barella, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.