Ciarravano: «Inter ha bisogno degli attaccanti, problema dribbling»

L’Inter dipende dai suoi attaccanti, il gioco di Simone Inzaghi si basa prettamente sul lavoro della coppia in avanti. Paolo Ciarravano analizza le scelte del tecnico in diretta dagli studi di Sky Sport.

COPPIA – Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Edin Dzeko: tre coppie diverse per l’Inter e Simone Inzaghi, chiamato a delle scelte. Paolo Ciarravano analizza così la situazione su Sky Sport: «Con la coppia Lukaku-Lautaro Martinez si fanno più tiri, si accentra il gioco, ma si fanno meno gol. L’Inter cambia modo di giocare in base alla coppia che viene scelta. Con il belga la palla staziona nella metà campo avversaria, c’è più possesso e dominio, di conseguenza il baricentro della squadra è cinque metri più avanti. Se c’è Lukaku ci si appoggia di più, ma non per via aerea come con Dzeko. Il bosniaco accompagna sempre l’azione, si comporta da 10 e aiuta la salita degli esterni. L’Inter ha bisogno di attaccanti così partecipi perché ha un problema con i dribbling».