Inter, Spezia e Porto match decisivi per Inzaghi. I due obiettivi

La trasferta in casa dello Spezia in campionato stasera e quella di martedì 14 marzo tra le mura amiche del Porto in Champions League saranno decisive per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

DOPPIA TRASFERTA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la doppia trasferta contro lo Spezia stasera nel campionato di Serie A e contro il Porto martedì 14 marzo in Champions League avranno un peso specifico non indifferente. In campionato l’Inter dovrà difendere, puntellare e consolidare il secondo posto. In Champions invece avrà l’occasione di qualificarsi ai quarti di finale.

DIFFICOLTÀ – Tuttavia le trasferte in questa stagione hanno significato difficoltà per Simone Inzaghi che in questi dieci giorni a venire, mettendoci dentro la partita prevista a San Siro contro la Juventus, prevista il 19 marzo, si gioca molto, se non tutto.

OBIETTIVI – L’obiettivo primario è la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Quindi anche l’accesso ai quarti di finale quest’anno, pari o forse ancor di più della possibile seconda Coppa Italia di fila.

SPEZIA-INTER – Stasera pochi calcoli, come confermano Romelu Lukaku dal 1′ e la probabile titolarità di Marcelo Brozovic. Difficile che sieda in panchina Lautaro Martinez, dovrebbe quindi riposare Edin Dzeko. Per il resto dovrebbe essere in campo Robin Gosens sulla fascia sinistra con Federico Dimarco destinato a subentrare. Nella retroguardia assente Milan Skriniar, incognita nella partita di Champions a Oporto. In porta invece confermato Andre Onana.

Fonte: SportMediaset.it