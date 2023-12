Inter a riposo, ma in due continueranno ad allenarsi: obiettivo Verona – SM

L’Inter ha chiuso il 2023 con un pareggio, mantenendo il primo posto in classifica. Simone Inzaghi ha concesso alcuni giorni di riposo alla squadra prima di tornare a preparare la sfida col Verona in programma sabato 6 gennaio 2024. Ciò nonostante, secondo quanto riportato da Sportmediaset, in due continueranno a lavorare anche in questi giorni ad Appiano Gentile.

A LAVORO – L’Inter si riposa dopo il pareggio in casa del Genoa e chiude il 2023 con un pareggio, mantenendo però sempre la vetta della classifica. Mister Simone Inzaghi ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra, prima di ritrovarsi in campo ad Appiano Gentile il 2 gennaio 2024 nella settimana che porta all’epifania, o per meglio dire la gara contro il Verona in programma alle 12:30. Nella settimana è atteso il rinnovo ufficiale anche di Lautaro Martinez, che a differenza dei suoi compagni continuerà ad allenarsi alla Pinetina anche in questi giorni, per provare a recuperare in tempo per la prima gara casalinga del nuovo anno. Come lui anche Federico Dimarco, entrambi erano presenti anche nella difficile trasferta Ligure.