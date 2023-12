VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2023: Inter-Lazio 3-1

Riviviamo il 2023 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Partiamo da Inter-Lazio (3-1) del 30 aprile 2023.

PARTITA DEGLI EX – Riassumendo il 2023 dell’Inter in cinque partite, partiamo da una bella vittoria primaverile. Il 30 aprile la squadra di Simone Inzaghi attende a San Siro proprio l’ex squadra del tecnico, la Lazio. E per l’occasione i nerazzurri sfoggiano una maglia priva di sponsor sul fronte, dopo i problemi di insolvibilità di Digitalbits. Maglia che si rivela un capolavoro propiziatorio. L’Inter inizia a spingere da subito per trovare il vantaggio, e al 25′ arriva l’1-0 firmato da Henrikh Mkhitaryan. Che viene però annullato per il fuorigioco di Joaquin Correa sull’assist. Il capovolgimento di fronte favorisce la Lazio, che passa in vantaggio cinque minuti dopo. Il solito Felipe Anderson conclude una triangolazione con Luis Alberto dopo l’indecisione di Francesco Acerbi, altro ex della partita. Il primo tempo si conclude 0-1 tra l’incredulità generale, viste le numerose occasioni per i padroni di casa.

RIMONTA PER L’EUROPA – E il secondo tempo si svolge sullo stesso copione del primo: l’Inter spinge e assedia la porta della Lazio. E riesce ad abbattere la resistenza solo a dodici minuti dal novantesimo. Robin Gosens ruba palla sulla trequarti, Romelu Lukaku la protegge con maestria attendendo il taglio di Lautaro Martinez, che firma il pareggio anticipando Ivan Provedel sull’uscita. L’1-1 inclina drasticamente il campo a favore dell’Inter, che all’83’ raddoppia: cross morbido di Lukaku da destra e spaccata volante di Gosens sul secondo palo. San Siro diventa ancor più una bolgia di entusiasmo, e al 90′ arriva pure il 3-1, ancora con Lautaro Martinez che sfrutta un retropassaggio scellerato di Matias Vecino, ennesimo ex. L’Inter trova così una vittoria che blinda il terzo posto. E che inietta una dose letale di entusiasmo nell’ambiente, in vista della semifinale di Champions League contro il Milan.

Video highlights di Inter-Lazio (3-1), dal canale ufficiale del club nerazzurro