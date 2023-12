Lautaro Martinez, avanti il prossimo! L’Inter pronta al poker di rinnovi

Grande giornata di rinnovi in casa Inter, con Federico Dimarco, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan che hanno deciso di proseguire ancora per altri anni la loro esperienza in nerazzurro. In lista manca ancora qualcuno, uno su tutti, probabilmente quello più atteso dai tifosi. Con Lautaro Martinez, la dirigenza è pronta a calare il poker.

IL PROSSIMO – Ormai definita anche l’operazione che porterà al rinnovo ufficiale di Lautaro Martinez con l’Inter. Nessuna fretta, nessun problema, semplicemente la dirigenza nerazzurra ha ritenuto opportuno rinnovare la fiducia nei confronti del suo bomber e Capitano, con un adeguamento dell’ingaggio. L’Inter non è dipendente da Lautaro Martinez, ma è chiaro quanto l’argentino sia fondamentale per la squadra nerazzurra, ogni squadra ne ha uno e contro il Genoa la sua assenza si è sentita e come. I nerazzurri chiudono il 2023 con un pareggio, mantenendo però il primo posto in classifica. Si torna a giocare nel giorno dell’epifania, ma prima di allora, è attesa l’ufficialità anche del “Toro”. Lautaro Martinez firmerà nel dettaglio un rinnovo di contratto fino al 2028, con un ingaggio di circa 8 milioni.