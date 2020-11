Inter-Real Madrid, vietato sbagliare! C’è Baggio da emulare per ripetersi

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Real Madrid è la decisiva partita di Champions League di questa sera. Alle ore 21 al Meazza in palio tantissimo per il discorso qualificazione del Gruppo B, con i nerazzurri che dopo aver steccato le prime tre non possono più sbagliare.

RICORSI STORICI – Inter-Real Madrid si gioca il 25 novembre, come l’ultima volta in una partita ufficiale a San Siro (vedi articolo). La speranza di tutti i tifosi nerazzurri è che si replichi la situazione: vittoria e successiva qualificazione in Champions League. Non ci sarà Roberto Baggio, all’epoca decisivo con una doppietta, ma rispetto all’andata torna Romelu Lukaku e si spera che la storia sia diversa. Dal ritorno nella massima competizione UEFA (settembre 2018) i nerazzurri hanno vinto solo quattro partite su quindici: pochissime. L’Inter deve invertire la rotta e deve fatto da stasera, perché se è vero che per passare possono bastare sei punti su nove è anche chiaro che iniziare a farne tre oggi sarebbe un primo passo. Di tempo ce n’è ancora, ma oggi è la serata della verità.

TUTTO FATTO – Inter-Real Madrid avrà un prologo: Borussia Monchengladbach-Shakhtar Donetsk. L’altra partita del Gruppo B è in anticipo, alle 18.55, ed è altrettanto fondamentale per la qualificazione. Poi si pensa al Meazza, con Antonio Conte che sembra aver risolto tutti i dubbi. Basta esperimenti in difesa, tornano i tre “titolari”, e in attacco Lautaro Martinez prenderà il posto di Alexis Sanchez. Il cileno, è scontato, entrerà a gara in corso. Le uniche perplessità sono a centrocampo, ma alla fine è probabile che (come al solito) la spunti Roberto Gagliardini. Tutto il contrario del Real Madrid, con Zinédine Zidane privo di Karim Benzema e Sergio Ramos (vedi articolo): bisogna approfittarne. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Real Madrid, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).