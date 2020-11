Cambiasso: “Zidane all’andata non poteva sbagliare. Ora pensa altro”

Esteban Cambiasso

Zidane, ieri in conferenza stampa, ha parlato dell’importanza di Inter-Real Madrid di stasera (vedi articolo). Esteban Cambiasso, doppio ex della sfida, ha parlato a “Champions League Show” su Sky Sport di come i blancos si presentino al match del Meazza.

DECISIVA SOLO PER UNO – Per Esteban Cambiasso la partita di oggi vale più per l’Inter che per il Real Madrid. L’ex centrocampista segnala come i ruoli siano ribaltati: «Ora è Antonio Conte a dire che è una finale? Secondo me è anche il discorso campo. Zinédine Zidane sapeva che a Madrid non potevano sbagliare assolutamente nulla: quando ha parlato di finale è perché non aveva altra possibilità dei tre punti. Ora ragiona sulla possibilità di non averli: non che si accontenti di un pareggio, perché il Real Madrid per tradizione, storia e tutto deve giocare per vincere. Normalmente, quando loro parlano di una finale, non la sbagliano».