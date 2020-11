Inter-Real Madrid, Zidane col centrocampo a 2 o a 3? La formazione

Zinédine Zidane Real Madrid

Inter-Real Madrid si giocherà domani alle ore 21 e Zidane deve risolvere ancora qualche dubbio di formazione. Questo riguarda soprattutto il centrocampo, dove c’è un’opzione in più e il ritorno di Casemiro.

FORMAZIONE DIFFERENTE – Per Inter-Real Madrid di certo non si vedranno gli stessi undici né da una parte né dall’altra. Zinédine Zidane non avrà i pezzi grossi Karim Benzema e Sergio Ramos, oltre a Éder Militao e Federico Valverde. L’ex centrocampista della Juventus ha già scelto chi mettere al posto dei big: in attacco, come sabato contro il Villarreal, ci sarà Mariano Diaz (in gol sabato in Liga), mentre al centro della difesa con Raphael Varane toccherà a Nacho Fernandez, recuperato dopo l’infortunio a Barcellona. All’andata era stato uno dei migliori Lucas Vazquez, ma domani lascerà il posto al titolare Dani Carvajal, che a differenza di Alvaro Odriozola (un altro degli indisponibili) ha ritrovato la forma migliore dopo un problema fisico.

I DUBBI PER INTER-REAL MADRID – Zidane, per affrontare l’Inter, deve scegliere: centrocampo a due o a tre. Toni Kroos e Luka Modric sono i due sicuri nel Real Madrid, poi c’è Casemiro che ha recuperato dal Coronavirus. A rigor di logica toccherà al brasiliano, seppur non al 100%, in più c’è l’opzione Martin Odegaard che in Spagna continuano a caldeggiare. Non Isco, che nei blancos vive una situazione simile a Christian Eriksen. Se non dovesse essere scelto Casemiro occhio anche a una soluzione più offensiva, col passaggio al 4-2-3-1. In questo caso Eden Hazard farebbe il trequartista, con Vinicius Junior a sinistra e Marco Asensio a destra. Altrimenti, col più classico 4-3-3, l’escluso dall’undici titolare sarebbe il brasiliano, comunque utilizzabile a gara in corso. Questa la probabile formazione di Zidane per Inter-Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, E. Hazard.