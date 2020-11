Capello: “Inter, Real Madrid abbordabile! Conte può anche fare un rischio”

Fabio Capello

Capello dà un consiglio a Conte in vista di Inter-Real Madrid di stasera. L’ex allenatore, nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, sostiene che il tecnico nerazzurro potrebbe presentarsi per la partita di oggi in Champions League con tre attaccanti.

PIÙ OFFENSIVO! – Per Fabio Capello l’Inter col tridente non è un tabù: «Ci vuole sacrificio. Mi sembra che i tre attaccanti Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez abbiano le qualità per farlo, che aiutano i centrocampisti. La cosa importante è trovare il modulo per farli giocare. La forza dell’Inter è giocare molto sugli esterni e arrivare al cross, però ritengo che il Real Madrid che troverà l’Inter sia molto abbordabile. Già nella partita giocata a Madrid un Real Madrid così l’avrebbe trovato poche volte, ora mancano giocatori importanti. La cosa più difficile, per il Real Madrid, è Nacho Fernandez che gioca dalla parte di Lukaku: una forza dirompente e una qualità molto alta contro un buon giocatore, discreto quando fa il terzino destro ma che da centrale non ha mai dimostrato qualità. Secondo me Antonio Conte potrebbe anche rischiare di giocare coi tre, però dipende da come imposti le partite. Se li vuol far giocare può: corrono tutti, si danno da fare e possono coesistere».