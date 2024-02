Inter, profilo basso: le sensazioni dallo spogliatoio a -2 dalla Juventus

Tutta l’attenzione mediatica è concentrata su Inter-Juventus, soprattutto per il peso e per la contesa dello scudetto fra le due avversarie. Ecco quali sono le sensazioni che emergono dall’ambiente nerazzurro.

ATTEGGIAMENTO – Concentrazione altissima in casa Inter per il big match contro la Juventus, attesa a San Siro domenica sera. Ci si chiede che aria si respira nell’ambiente nerazzurro, considerando il valore dell’impegno e le numerose frecciatine ricevute nelle ultime settimane dalla squadra di Massimiliano Allegri. Matteo Barzaghi, intervenuto su Sky Sport 24, prova a dare qualche informazione in più sull’umore interista: «Come lo spogliatoio di Simone Inzaghi sta vivendo Inter-Juventus? Direi bene, perché è una squadra che sta macinando record e punti da inizio anno. Tutte le volte che si è trovata a giocare dopo la Juventus ha sempre risposto. E, anzi, quando è riuscita ha spostato la tensione sull’avversaria. Fino a questo momento non si può che parlare bene della reazione e dell’atteggiamento dei giocatori. L’Inter non ha mai preso gol nei primi 15 minuti di partita e neanche nei minuti finali. Quindi significa che inizia sempre col piglio giusto e che ha voglia di portare a casa la partita. L’atteggiamento è quello di non guardare alla Juventus. Anche in queste settimane in cui Allegri è stato abile dal punto di vista dialettico a provare ad accendere il contenzioso, da Appiano Gentile non sono mai arrivate risposte. Nessuno vuole mai guardare altrove e questo è un atteggiamento proprio di questo tipo di gruppo. L’Inter arriverà col profilo basso, sul piano della pressione finora non ne ha risentito».