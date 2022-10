Marotta: «Inter, sostenibilità e competitività! Inzaghi allineato, Zhang…»

Beppe Marotta in conferenza stampa ha illustrato la situazione dell’Inter dopo l’Assemblea dei soci e le prime parole sul sito ufficiale del club (vedi articolo). Così ha continuato l’AD

RESOCONTO − Marotta parla della crescita dell’Inter: «Nell’estate del 2021, dopo la conquista dello scudetto ci siamo concentrati verso un rafforzamento più sostenibile ed etico della gestione di un club. Ridurre i costi ma mantenendo la competitività sportiva. Sfida complicata che abbiamo affrontato tutti insieme. Abbiamo garantito massimo ricavo economico dalla campagna trasferimenti permettendo al club di avere un migliore gestione del bilancio. Inzaghi perfettamente allineato con la nostra visione, ha accettato questa sfida con entusiasmo, umiltà e determinazione. Tripletta orgogliosa nell’ultimo anno. Nelle ultime tre stagioni. Un secondo posto a meno uno dalla vetta, un primo posto e un altro secondo posto a meno due punti dalla vetta. Club sempre competitivo nelle posizioni di vertice. Nella passata stagione abbiamo conquistato gli ottavi di Champions League che all’Inter mancava da 10 anni. Con la Primavera raggiunta la prima stella, è il fiore all’occhiello del nostro club. Il settore giovanile è tra i top al mondo. Valentin Carboni ha esordito da 2005, grande soddisfazione. Anche nell’area femminile, l’Inter sta recitando un ruolo da protagonista».

PRESENTE − Marotta elogia il presidente e parla del mercato estivo: «Istituzionalmente il nostro club per quello che riveste dal punto di vista internazionale ha mantenuto la collaborazione con le istituzioni calcistiche sul calendario, giovani e infrastrutture. Inter attenta nel percorso di formazione con il Suning Youth Center e il college. Quest’anno ci siamo dedicati alla costruzione della squadra 22/23 con l’obiettivo di rendere competitiva la squadra e renderla sostenibile economicamente. Complimenti al nostro direttore sportivo Ausilio e a tutta l’area tecnica. Gli arrivi di Onana, Acerbi, Mkhitaryan e quello clamoroso di Lukaku garantiscono grande esperienza e forza per il presente, mentre quelli di Asllani e Bellanova per il futuro. Grazie al presidente Zhang e il suo impegno in questi ultimi anni. L’altra notte abbiamo vissuto un’altra serata memorabile raggiungendo gli ottavi di Champions League in un girone in cui tutti ci davano per spacciati. Complimenti a Inzaghi e a tutti i ragazzi. Non ci si vuole porre limiti. La Supercoppa Italiana contro il Milan un altro obiettivo da raggiungere».