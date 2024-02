Inter-Juventus, confermato il tutto esaurito! Tutte le informazioni

Confermato il tutto esaurito per Inter-Juventus e non poteva essere altrimenti. Grande risposta da parte del pubblico per la sfida scudetto, come comunica il club, che fornisce anche le informazioni per gli spettatori.

SOLD OUT – Era atteso e non poteva essere altrimenti: per Inter-Juventus, San Siro sarà tutto esaurito. Per questo motivo sarà importante per tutti i tifosi recarsi allo stadio a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata alle 17.45. In questo modo, come si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro, sarà più semplice gestire i flussi d’ingresso per motivi di ordine pubblico. Per accedere allo stadio bisognerà esibire un documento d’identità valido.

Fonte: Inter.it