Inter-Pergolettese, non solo Sanchez: Inzaghi ne esclude anche altri tre – Sky

Poco più di due ore al via di Inter-Pergolettese, che inizierà alle ore 18.30. Per l’allenamento congiunto di Appiano Gentile Inzaghi non ha escluso solo Sanchez, per il quale si è tenuto un primo incontro col suo entourage (vedi articolo), ma anche altri tre giocatori. I nomi li fa Paventi per Sky Sport 24.

GLI ESCLUSI – L’allenamento congiunto Inter-Pergolettese servirà a Simone Inzaghi per testare alcuni giocatori, visto che mancano solo dieci giorni all’esordio in Serie A col Lecce (vedi articolo). Altri, tuttavia, rimarranno ancora fuori come già avvenuto nei precedenti test. Il nome di Alexis Sanchez era scontato da stamattina, avendo il cileno lasciato Appiano Gentile in anticipo. Andrea Paventi fa anche i nomi dei restanti esclusi: Lucien Agoumé, Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo. Per tutti e tre niente Inter-Pergolettese visto che sono in corso discussioni per un trasferimento.