AAA Dzeko cercasi: ultimi test per l’Inter per ritrovare la sua brillantezza

Negli ultimi test di questo precampionato dell’Inter serve ritrovare anche Dzeko. Il bosniaco è apparso indietro di condizione, ma l’esordio in Serie A ormai è alle porte.

ESTATE DIFFICILE – Il precampionato 2022 dell’Inter non ha certo avuto come protagonista Edin Dzeko. In parte come normale che sia visto il suo fisico. Ma arrivati a dieci giorni dall’esordio in Serie A è lecito aspettarsi qualcosa di più del poco, anzi pochissimo visto fino a ora.

SERIE A ANTICIPATA – Dzeko nei test di questa estate non ha brillato. Per usare un eufemismo. Malgrado il rientro anticipato dalle vacanze, ha dimostrato una condizione fisica largamente deficitaria. Che gli ha impedito di dare alcun contributo positivo. Non solo niente gol, ma una difficoltà evidente in ogni fase di gioco. Una condizione generale quasi preoccupante, non fosse che appunto siamo in estate. Ma rispetto ai soliti tempi, adesso l’esordio in Serie A è alle porte (dieci giorni a Lecce-Inter).

PASSI AVANTI NECESSARI – Gli ultimi test richiedono un passo avanti. L’allenamento congiunto con la Pergolettese (vedi articolo) può essere utile per togliersi ancora la ruggine. E magari sbloccarsi. In Inter-Villarreal di sabato serve dimostrare un primo accenno di forma. Movimenti, giocate, palloni gestiti come Dzeko sa fare. Anche solo qualche segno di vita. Perché l’Inter in attacco ha una rosa ridotta, e nella stagione che inizia tra dieci giorni servirà il contributo di tutti. A cominciare dal prima possibile.