Inter-Pergolettese, oggi nuovo allenamento congiunto: le informazioni

Inter-Pergolettese è il quarto allenamento congiunto del precampionato nerazzurro, in attesa dell’ultima amichevole sabato col Villarreal. Si gioca oggi ad Appiano Gentile, non ci sarà diretta TV.

NUOVO APPUNTAMENTO – Inter-Pergolettese si aggiunge all’elenco delle partitelle (nello specifico la dicitura esatta è “allenamento congiunto”) di metà settimana per la squadra di Simone Inzaghi. Alle 18.30 in campo ad Appiano Gentile, contro una formazione di Serie C (la Pergolettese ha chiuso decima nel Girone A la scorsa stagione). Non è, come ormai si è potuto imparare, una vera e propria amichevole anche se più o meno ci si avvicina. L’ultimo test di questo tipo sarà sabato sera a Pescara, contro il Villarreal (vedi articolo). Come di consueto, gli allenamenti congiunti dell’Inter non sono trasmessi in diretta TV (né in streaming) e si giocano a porte chiuse. In serata la società dovrebbe pubblicare un video con le immagini di Inter-Pergolettese. I precedenti sono stati il 10-0 alla Milanese (vedi highlights), l’8-1 al Novara (vedi highlights) e il 6-1 alla Pro Sesto (vedi highlights).