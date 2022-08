Casadei, prima offerta respinta ma non ultima. La volontà dell’Inter

Nel pomeriggio di oggi si è parlato con forza del Chelsea che punta forte su Casadei (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Romano dà alcuni aggiornamenti su come l’Inter vuole gestire l’assalto al classe 2003.

NUOVO TENTATIVO – La prima offerta del Chelsea per Cesare Casadei è stata rispedita al mittente, ma non sarà l’ultima. Questo quanto appurato dal giornalista Fabrizio Romano sul centrocampista classe 2003, uscito dalla Primavera di Cristian Chivu. I Blues, annuncia il giornalista, hanno già preso Carney Chukwuemeka (peraltro centrocampista) e Gabriel Slonina (portiere) ma vogliono un altro giovane di alto profilo. Su Casadei il club di Londra ci sta lavorando e proverà ancora a raggiungere un accordo. L’Inter proverà a trattenerlo in rosa quest’estate, ma la trattativa continua. Casadei in queste amichevoli ha avuto poco spazio, per la cessione dipenderà da quanto il Chelsea si spingerà con le offerte.