Inter-Pergolettese, Inzaghi si sofferma su sei giocatori: anche Skriniar! – Sky

Inter-Pergolettese è l’allenamento congiunto che inizierà alle 18.30 ad Appiano Gentile (vedi informazioni). Paventi, in collegamento dall’esterno della Pinetina per Sky Sport 24, indica i giocatori che Inzaghi testerà con particolare attenzione. Fra questi Skriniar.

OSSERVATI SPECIALI – Inter-Pergolettese non è un’amichevole vera e propria, ma per Simone Inzaghi è l’occasione per guardare alcuni giocatori. Come riporta Andrea Paventi, oggi il tecnico testerà i progressi della coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, in vista di Lecce-Inter in programma fra dieci giorni. A centrocampo invece Henrikh Mkhitaryan è da provare per fargli ritrovare la miglior condizione, dopo l’infortunio nell’ultima con la Roma. Sulle fasce stesso discorso per Robin Gosens, mentre a destra Raoul Bellanova avrà una chance di dimostrare il suo valore. L’ultimo dei sei giocatori da monitorare in Inter-Pergolettese è Milan Skriniar, che l’infortunio l’ha superato e sul quale continuano a non esserci rilanci da Chelsea o PSG.