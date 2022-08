Casadei, il Chelsea fa sul serio: in arrivo nuova offerta ‘pesante’ all’Inter

Per Casadei il Chelsea non ha ancora mollato la presa. I londinesi sono talmente interessati al centrocampista classe 2003, secondo il giornalista Marco Barzaghi, che sono pronti a presentare una super offerta all’Inter.

ASSALTO DA LONDRA – Cesare Casadei è sempre nel mirino del Chelsea, pur avendo preso ieri Carney Chukwuemeka (vedi articolo). Il centrocampista, che ha vinto il Campionato Primavera 1 con l’Inter, non sta giocando in queste amichevoli e la possibilità di cedere. Secondo Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, i Blues stanno preparando un’offerta da venti milioni di euro. Una proposta pesantissima, considerato che Casadei per ora non ha mai giocato una partita da professionista.