Percassi: «Pinamonti? Cerchiamo di rinforzare l’Atalanta, ma in tanti»

Percassi, Amministratore Delegato dell’Atalanta, riduce le possibilità di trasferimento per Pinamonti ai bergamaschi. Intervenuto a margine di un evento, come riporta DAZN, ha parlato dell’attaccante in uscita dall’Inter.

NON SI FA? – Luca Percassi non sembra molto sicuro su Andrea Pinamonti all’Atalanta. Questo nonostante, da almeno una settimana, ci siano voci insistenti sull’attaccante dell’Inter: «Pinamonti in arrivo? Stiamo cercando di potenziare la squadra, la volontà assoluta è quella. Abbiamo riscattato Merih Demiral e comprato Éderson dopo aver investito su Jérémie Boga a gennaio. L’Atalanta ha tanti attaccanti. Bisogna tenerli in considerazione, come bisogna guardare al futuro. Ma lì siamo al completo».

Fonte: DAZN