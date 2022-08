Conte: «Perisic? Con l’Inter ha avuto infortunio molto serio. Non al 100%»

Conte ha di nuovo a disposizione Perisic, ingaggiato a parametro zero dal suo Tottenham. Intervistato da Francesco Cosatti per Sky Sport, il manager degli Spurs segnala però come il croato non sia ancora al meglio dopo l’infortunio di Inter-Sampdoria del 22 maggio.

STOP LUNGO – Ivan Perisic ha chiuso la sua esperienza all’Inter con un gol e un infortunio, nella partita contro la Sampdoria. Ora è al Tottenham, ma ancora non si è potuto esprimere al meglio. Lo rivela Antonio Conte: «L’importante adesso per Ivan è tornare nella migliore condizione psico-fisica. Comunque ha avuto questo infortunio nell’ultima partita di campionato, un infortunio serio. I tempi previsti erano anche peggiori di quelli che invece poi alla fine sono serviti: ha recuperato contro la Roma e l’ho voluto far giocare dall’inizio proprio perché riprendesse confidenza con il ritmo partita e con i compagni. Sicuramente ancora non è al 100%, è un giocatore che adesso ha raggiunto una continuità incredibile sotto tutti i punti di vista. Non dimentichiamo che ha avuto esperienze importanti, ha vinto con diverse squadre di club e fatto una finale dei Mondiali. Perisic porterà grande esperienza, per questo gruppo di lavoro è molto importante».