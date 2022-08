Casadei, Inter: il Chelsea si allontana e acquista un classe 2003 inglese – TS

Casadei sembra essere sempre più lontano dal Chelsea, che negli ultimi giorni era parso molto interessato al giocatore. La conferma del club inglese del nuovo acquisto Chukwuemeka potrebbe, infatti, porre fine al corteggiamento del giovane centrocampista italiano.

LA CLASSE 2003 – Secondo Tuttosport sembrano spegnersi i riflettori del Chelsea su Cesare Casadei, giovane centrocampista dell’Inter. Risale a poche ore fa il comunicato della conferma dell’accordo con l’Aston Villa per il trasferimento, a titolo definitivo, di Carney Chukwuemeka. Al centrocampista inglese, classe 2003 proprio come Casadei, era interessato anche il Milan, come alternativa a Renato Sanches. Le probabilità, quindi, che il club inglese faccia dei passi indietro nei confronti del talento nerazzurro aumentano. I Blues avevano già avanzato una proposta da 8 milioni di euro per Casadei, che i nerazzurri avevano, però, rifiutato, valutandolo almeno 20 (vedi articolo). Alla luce dei fatti, Sassuolo e Torino potrebbero avere campo libero. Le due squadre italiane, infatti, offrono all’Inter la recompra del giocatore. Opzione che il Chelsea non aveva intenzione di inserire nell’accordo (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino