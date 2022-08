Sanchez, incontro concluso fra Ausilio e l’entourage in sede Inter! Gli sviluppi – Sky

Si è concluso pochi minuti fa un incontro in sede all’Inter fra Ausilio e l’entourage di Sanchez. Dall’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24 si segnalano gli sviluppi.

SE NE VA? – L’assenza di Alexis Sanchez ad Appiano Gentile, dove ha lasciato il centro sportivo in anticipo rispetto agli altri, poteva essere il segnale di qualcosa in arrivo (vedi articolo). È effettivamente successo qualcosa: Marco Bovicelli, giornalista di Sky Sport, annuncia come si sia tenuto un incontro in sede fra le 12.40 e le 14.30. A prendere parte a questo vertice il direttore sportivo Piero Ausilio e l’entourage di Sanchez, ossia il suo agente Fernando Felicevich assieme a Rocco Dozzini. Al momento l’emittente satellitare non conosce ancora l’esito delle discussioni, ma si è parlato della risoluzione del contratto. Per Sanchez queste potrebbero essere quindi le sue ultime ore da giocatore dell’Inter.