Plusvalenze Inter, altro che scorrettezza: verso l’archiviazione! La richiesta

L’Inter non ha effettuato plusvalenze fittizie o comunque comportamenti scorretti a livello di bilancio legate a esse. Questo l’esito dell’indagine, riportato da Calcio e Finanza, che porta a una richiesta di archiviazione.

NESSUNA IRREGOLARITÀ! – L’Inter non ha svolto condotte per alterare i bilanci delle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 tramite le plusvalenze. Come riporta il sito Calcio e Finanza, i PM di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico di ignoti che valutava i bilanci dell’Inter per potenziali irregolarità sulle plusvalenze. Al GIP l’ultima parola sul caso, che ha quindi la possibilità di chiudersi con un nulla di fatto. Gli accertamenti, svolti dal nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, non hanno portato a elementi di natura fraudolenta per alterare il bilancio. In sostanza: l’Inter ha tenuto una condotta corretta.

Fonte: calcioefinanza.it