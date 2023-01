Inter-Parma, Pecchia a viso aperto! Un rientro in attacco: la probabile – TS

Inter-Parma è in programma questa sera alle 21. Pecchia è intenzionato a giocarsi la qualificazione a viso aperto. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico secondo Tuttosport

PROBABILE – Inter-Parma andrà in scena questa sera alle 21. Secondo Tuttosport, Pecchia è intenzionato a giocarsi la qualificazione a viso aperto. Il tecnico degli emiliani dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con il rientrante Buffon fra i pali. In difesa Valenti ed Osorio in mezzo, Del Prato a destra e Oosterwolde a sinistra. Bernabé ed Estevez agiranno davanti alla difesa. Dietro ad Inglese, al rientro, ci saranno Mann a sinistra, Camara a destra e Vazquez in mezzo. Di seguito la probabile formazione.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Valenti, Osorio, Oosterwolde; Bernabé, Estevez; Camara, Vazquez, Mann; Inglese.

Fonte: Tuttosport