Inter-Parma, Gagliardini torna e Vidal riposa. Chance Eriksen? Un jolly

Inter-Parma, Antonio Conte potrà contare sul ritorno di Roberto Gagliardini da titolare e concederà un turno di riposo ad Arturo Vidal. Con Nicolò Barella sicuro del posto, Christian Eriksen potrebbe giocare dal primo minuto ma attenzione a una possibile sorpresa (QUI le probabili formazioni).

PROBABILE A CENTROCAMPO – Inter-Parma, Roberto Gagliardini torna titolare nello scacchiere di Antonio Conte che darà un turno di riposo ad Arturo Vidal, che sarà comunque della partita. A centrocampo la sicurezza è Nicolò Barella, resta da capire se in coppia con lo stesso Gagliardini o da trequartista dietro le due punte (QUI la probabile riguardo l’attacco). Il tecnico nerazzurro valuta la conferma di Christian Eriksen proprio nel ruolo di trequartista, ma attenzione alla possibile sorpresa Radja Nainggolan da non sottovalutare: visto il turno di riposo concesso ad Arturo Vidal, questa potrebbe essere la sua partita, resta da capire se da titolare o a partita in corso. Sulla fascia destra giocherà Achraf Hakimi mentre a sinistra solo uno tra Matteo Darmian e Ashley Young, con il primo in netto vantaggio rispetto l’inglese.