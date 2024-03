Inter-Napoli, non solo Frattesi: Inzaghi vaglia un altro rilancio dal 1′!

Simone Inzaghi riflette su alcune alternanze: in Inter-Napoli potrebbe tornare Frattesi ma non solo. Ecco qualche ipotesi sulle possibili scelte dell’allenatore nerazzurro.

RILANCIO – Domani sera a San Siro arriveranno gli azzurri di Francesco Calzona per sfidare la capolista Inter nel ventinovesimo turno di Serie A. Il gruppo di Simone Inzaghi, tornato a lavoro ieri dopo l’impegno in Champions League, sta preparando la sfida con la massima concentrazione. Tanto da avere in programma il ritiro nella notte che precede lo scontro con la detentrice del titolo della scorsa stagione. Per Inter-Napoli l’allenatore nerazzurro ha in mente di apportare qualche modifica alla formazione considerata ‘classica’. Stando ai rumors della vigilia, infatti, Davide Frattesi sembra destinato a una maglia da titolare. Ma il centrocampista italiano potrebbe non essere l’unico ad essere rilanciato dal primo minuto. Non è escluso, infatti, che Kristjan Asllani possa tornare a giocare titolare in cabina di regia, come fatto contro Lecce, Atalanta e Genoa per sostituire l’assente Hakan Calhanoglu. I dubbi di Inzaghi per Inter-Napoli, però, non si fermano solo al centrocampo.