Inter-Napoli, per Inzaghi un ballottaggio in difesa: la probabile formazione

Per Simone Inzaghi il focus è tutto su Inter-Napoli. Alcune scelte sono chiare, altre meno. In difesa resta un ballottaggio. Di seguito il punto sulla probabile formazione nerazzurra.

PROBABILE FORMAZIONE – Dopo la complicata trasferta di mercoledì scorso a Madrid, l’Inter torna a giocare nella suo caloroso ambiente interista. Domani sera San Siro è pronto ad accogliere i nerazzurri, che affronteranno il Napoli per la ventinovesima giornata di Serie A. In Inter-Napoli Simone Inzaghi deve dosare bene le forze dei suoi uomini, dopo che alcuni di essi hanno fatto gli straordinari in Champions League. Sono previsti, infatti, alcuni cambi rispetto alla sfida europea contro l’Atletico Madrid. È molto probabile che Denzel Dumfries, partito titolare nell’ultima sfida, riposi in favore di Matteo Darmian. Stesso ragionamento per l’insostituibile Henrik Mkhitaryan, che in Inter-Napoli però potrebbe davvero fermarsi. Al posto dell’armeno dovrebbe essere rilanciato dal 1′ Davide Frattesi. Resta, invece, un ballottaggio in difesa per Inzaghi: l’incognita è Benjamin Pavard o Aurel Bisseck? Con la rifinitura odierna si potrebbe avere qualche risposta in più sulla formazione di Inter-Napoli. Intanto di seguito un resoconto su quelle che potrebbero essere le scelte di Inzaghi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.