Inter-Monza 0-1, il tabellino della partita della 30ª giornata di Serie A

Inter-Monza è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la trentesima giornata di Serie A 2022-2023.

UN FALLIMENTO – L’Inter più inguardabile degli ultimi anni continua nella sua terrificante opera di autolesionismo e sprofonda ancor di più in classifica, senza vittorie da quarantuno giorni in Serie A e sempre più fuori dalla zona Champions League. Il Monza non fa letteralmente nulla per settantasette minuti, poi su un corner normalissimo Alessandro Bastoni si perde Luca Caldirola che firma lo 0-1. L’ennesimo ex che viene a fare danni, per l’ennesima volta. In tutto questo novantacinque minuti di pochezza tecnica imbarazzante, con la solita scelta Joaquin Correa che vaga per il campo senza rendersi utile ed Edin Dzeko (ma davvero bisogna rinnovargli il contratto?) che si divora il pari da due passi al 95′. Questo il tabellino di Inter-Monza.

INTER-MONZA 0-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian (81′ Dzeko), de Vrij (51′ Acerbi), A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (71′ Brozovic), Mkhitaryan (71′ Calhanoglu), Gosens; Lukaku, Correa (71′ Lautaro Martinez).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Dimarco, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (85′ Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella (59′ Machin), Pessina, Carlos Augusto; Colpani (59′ Birindelli), Sensi (29′ Caprari); Dany Mota (85′ Caprari).

In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, F. Carboni, Antov, Petagna, D’Alessandro, E. Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Vecchi – M. Rossi; Rutella; VAR Valeri; A. VAR Paganessi)

Gol: 78′ Caldirola

Ammoniti: Izzo, Caprari (M), Mkhitaryan, Brozovic (I)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST