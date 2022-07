Inter-Monaco cambia ancora sede: non più Messina né Basilea!

L’Inter giocherà tre amichevoli in questa estate con le prime due che saranno trasmesse, come annunciato poco fa, in chiaro su Sportitalia (vedi articolo). E sulla partita con il Monaco del 16 luglio spunta una nuova sede!

SEDE – Non più Basilea né Messina come sede per l’amichevole contro il Monaco. L’Inter infatti, come spoilerato da Giada Giacalone, bordocampista di Sportitalia (emittente che ha comprato i diritti tv delle prime due amichevoli nerazzurre), si giocherà a Ferrara. Dunque nella casa della Spal andrà in scena il secondo impegno ufficiale dell’Inter di Simone Inzaghi nell’estate. Vedremo se sarà confermata questa terza sede oppure ci saranno nuove sorprese.

Fonte: Profilo Twitter Giada Giacalone