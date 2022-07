Onana: «L’Inter il top. Lotteremo per vincere tutto, devo scrivere la storia»

L’Inter ha ufficializzato il nuovo acquisto, André Onana. Il nuovo portiere dell’Inter arriva da svincolato dopo gli anni all’Ajax. Poco fa, l’Inter, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore nerazzurro.

Ciao André, quali sono le emozioni nell’approdare all’Inter?

Sono molto felice di far parte di questo grande Club, di questa famiglia che è una grande istituzione, cosa si può dire di questo Club che non abbia già dimostrato? Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere traguardi importanti.

Sei cresciuto nell’accademia di Eto’o, il giocatore africano più forte di sempre, un idolo per tutti. Samuel è parte della storia dell’Inter, quanto è importante per te? Hai avuto modo di parlare con lui, come ti ha descritto l’Inter’

Con Eto’o ho un rapporto fantastico, abbiamo anche giocato assieme a San Siro. Abbiamo parlato dell’Inter diverse volte quando ero con la Nazionale e in altre occasioni, mi ha parlato della meraviglia di questo club e mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me, per il mio modo di giocare e il mio stile. Per questo quando ho capito dell’offerta dell’Inter, un grande club che era interessato a me, non ho avuto dubbi, per me essere qui è il top, sono molto felice.

Nella storia dell’Inter ci sono stati grandissimi portieri: quanto sei determinato a seguire le loro orme per raggiungere i traguardi?

L’Inter è un grande club, ha avuto grandi portieri, tra i quali Handanovic. Sono tranquillo, sono io che devo scrivere la mia storia, è un grande club, una grande sfida e a me piacciono le sfide. Il tempi dirà se sarò riuscito a vincerla. Ma sono molto fiducioso e felice di esser qui. Sono poche le cose che posso dire, non vedo l’ora di scendere in campo e far valere chi è Onana.

Il tuo ruolo è molto cambiato. Sei cresciuto nel Barcellona, poi l’Ajax, due tra le scuole più moderne dei portieri di oggi. Come ti descriveresti come portare?

Credo di adattarmi bene al ruolo di portiere moderno. Ovviamente il calcio è cambiato, la posizione del portiere è 20 metri più avanti, ai portiere viene chiesto di essere un giocatori in più e credo che in questo senso mi distinguo molto, giocando coni piedi, palla a terra e trasmettendo personalità e soprattuto la fiducia che il portiere deve trasmettere. Credo di averlo dimostrato in passato e che arrivare qui, con questi giocatori di alto livello, sia il massimo. Penso che con l’aiuto di tutti sarò in grado di dimostrare quanto sono bravo come portiere. Mi considero uno dei migliori del mondo.

Hai un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?

Ovviamente, voglio ringraziarli per tutto il sostengo, per tutti i messaggi che ho ricevuto. So che la stagione non è stata quella che ci aspettavamo, soprattuto l’ultima partita in cui non siamo riusciti a diventare campioni, però le stagioni successive saranno migliori. Lotteremo per vincere tutto, qui e in Europa, perché questa squadra merita tutto il meglio e con i giocatori che ci sono dobbiamo pensare in grande, come è sempre stato. Abbiate fiducia in noi.