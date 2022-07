Inter, svelata la diretta TV dove vedere le prime due amichevoli estive

L’Inter il 6 di luglio si ritrova in ritiro ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. Qualche giocatore si unirà più tardi complici gli impegni con le nazionali ma intanto è stato svelato dove vedere le prime due amichevoli nerazzurre.

EMITTENTE – L’Inter il 12 giugno giocherà contro il Lugano e aprirà ufficialmente la stagione 2022/2023 mentre il 16 luglio si ripeterà contro il Monaco. Dove vedere però queste due partite? Una sola emittente. Questi due match estivi, i primi due dell’estate dell’Inter, saranno trasmessi in esclusiva su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su sito o app diSportitalia.Queste le parole del CEO, Michele Criscitiello, riportate daCalcio e Finanza. «L’estate è il periodo migliore per Sportitalia, tra calciomercato e precampionato. Nelle seconde case gli italiani non hanno le comodità della città e vedere la propria squadra in chiaro è un valore aggiunto. Un regalo che facciamo ai tifosi. Puntiamo molto sull’Inter perché ha fatto un mercatoimportante ma lavoriamo per soddisfare altre richieste del nostro pubblico. Ovviamente sempre tutto free come avviene dal 2004».

Fonte: Calcio e Finanza