Inter-Milan, Pioli prova la sorpresa di formazione: novità per schermare Brozovic

Per il derby Inter-Milan Pioli sembra avere le idee chiare sulla formazione, almeno a livello di gestione: schermare Brozovic. Secondo Sky Sport il tecnico rossonero ha comunque provato una novità per bloccare il croato.

SCELTE SULL’AVVERSARIO – Come già successo nei precedenti derby anche per Inter-Milan di stasera si vedrà un trequartista “atipico” nei rossoneri per provare ad arginare Marcelo Brozovic. Nell’avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia si è parlato tanto di Franck Kessié, ma non è l’unica opzione. Sky Sport fa sapere che Stefano Pioli ha provato nell’ultimo allenamento anche Rade Krunic sulla trequarti, aprendo quindi un ballottaggio con l’ivoriano. Krunic col Genoa ha fatto anche il terzino destro, può giocare in più ruoli. Di fatto è un “dodicesimo” per Pioli ed entra nelle possibilità di formazione da tenere in conto per la stracittadina di stasera.