Medel salta Bologna-Inter? Attesa dopo l’espulsione con la Juventus

In Bologna-Inter di mercoledì 27 aprile potrebbe non esserci l’ex Medel. Il cileno, espulso con la Juventus, saprà a breve quante partite dovrà saltare per squalifica e non è da escludere una sanzione multipla.

NE SALTA PIÙ DI UNA? – Gary Medel può pagare a caro prezzo la furia (ingiustificata) nel finale di Juventus-Bologna. Dopo l’espulsione di Adama Soumaoro, per il fallo (visto al VAR) su Alvaro Morata, l’arbitro Juan Luca Sacchi ha faticato a far capire in campo che non era rigore, bensì punizione dal limite. Proprio Medel ha avuto un eccesso di rabbia, nonostante le ripetute parole del direttore di gara, e si è preso prima un giallo e poi il rosso diretto. Considerata la reazione (circolano voci di reiterati insulti) la squalifica non dovrebbe essere quella minima. Medel di sicuro non giocherà domenica alle 15 con l’Udinese, ma è forte la possibilità che salti pure Bologna-Inter del 27 aprile: a breve il responso del Giudice Sportivo.