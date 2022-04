Bremer-Inter, per il Torino anche una possibile contropartita tecnica

Bremer lascerà il Torino a fine stagione e l’Inter appare la destinazione principale per il difensore brasiliano. Pedullà, sul suo sito, inserisce anche una possibile contropartita tecnica per i granata.

SOLDI E GIOCATORE – Gleison Bremer ha rinnovato il contratto di un anno, fino al 30 giugno 2024, per aiutare il Torino a non perderlo a prezzo ridotto, ma l’Inter resta in corsa eccome. Alfredo Pedullà segnala una valutazione, fatta da Urbano Cairo, fra venticinque e trenta milioni di euro per il suo difensore. Il gradimento c’è, possibilità di aumentare ulteriormente il prezzo no perché ci sono degli accordi presi al momento del rinnovo con Bremer. Possibile anche l’inserimento di una contropartita tecnica, che il giornalista indica in Andrea Pinamonti. A breve l’Inter si presenterà dal Torino per provare a raggiungere un accordo, ma Bremer “vede” il nerazzurro.

Fonte: alfredopedulla.com