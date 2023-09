Inter-Milan, Pioli e i suoi collezionano insufficienze: le pagelle − CdS

Inter-Milan ha significato per i rossoneri il quinto derby perso consecutivamente ma anche una pioggia di insufficienze, a partire da Pioli. I voti.

INSUFFICIENZE − Non una buona serata per Stefano Pioli che perde il quinto derby consecutivo contro l’Inter e viene giudicato con un pesante 5 in pagella dal Corriere dello Sport. Al Milan si salva solamente Rafa Leao (con un 6 in pagella) grazie al gol segnato. Pioggia di 5 per gli altri rossoneri: Maignan, Calabria, Florenzi, Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic, Jovic, Okafor. Peggio è andata solamente a Pulisic e Kjaer che hanno preso 4.5 e a Thiaw che ha chiuso la prestazione con un sonoro 4. Giroud e Theo Hernandez chiudono con un 5.5. Tutto da rivedere perciò, secondo il Corriere dello Sport, in questo Milan in cui hanno deluso anche i big.

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti