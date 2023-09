Pioli: «Nei primi 4 minuti abbiamo tenuto palla noi. Inter…»

Stefano Pioli è abbattuto dalla sconfitta nel derby del Milan con il risultato di 5-1. Il suo commento lascia pensare a grande rammarico su Dazn.

RAMMARICO – Pioli così dopo il derby: «Aver preso i gol nei momenti in cui sembrava potessimo riprendere la partita. Anche il secondo gol, abbiamo sbagliato la giocata, una delle poche e siamo stati disattenti nelle ripartenze. Così è stata tutta la partita, dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe e non deve succedere. Dispiace perdere il derby, anche a livello numerico in una maniera così importante. Si può fare meglio, loro sono stati più scaltri, furbi e determinati di noi. Questo è il gap che c’è stato nella partita di oggi. Noi possiamo fare meglio, dobbiamo capire le situazioni in cui non siamo stati efficaci. Dobbiamo continuare, è normale dopo aver cambiato tanto avere qualche difficoltà. Mi tengo i 70 minuti, gli ultimi 15 da cancellare perché dobbiamo rimanere squadra. Nessun commento, l’arbitro ha deciso così e l’Inter è stata più brava di noi. Nei primi 4 minuti abbiamo tenuto più palla noi. Quelli come il primo gol sono i classici episodi su cui lavorare. Loro sono quadrati, difficili da colpire, ci hanno aspettato e lo sapevo. Dovevamo essere più larghi e cercare il corto-lungo. Sono stati sotto-palla, bassi, abbiamo creato ma non siamo stati precisi e efficaci come loro. Altissima percentuale nella capacità realizzativa. Gli spazi li abbiamo trovati, non puoi pretendere la superiorità numerica contro chi è organizzato così. Io ho fatto i cambi e abbiamo preso rigore da una rimessa laterale. Non è facile entrare in questo modo, siamo forti anche noi oltre l’Inter. Usciamo battuti nel risultato ma ci possiamo giocare il campionato. Volevamo altro, un altro tipo di prestazione ma non toglie nulla alla profondità della rosa. Ai nuovi va concesso tempo, cercheremo di fare più in fretta possibile. Alleno una squadra matura, analizzeremo gli errori per cercare di fare meglio martedì. Nessun problema psicologico per martedì. Siamo equilibrati, domani si pensa alla prossima per fare meglio. Queste sono partite che ci fanno crescere, dobbiamo imparare a crescere dalla sconfitta pesante»