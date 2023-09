Inter-Milan 5-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Milan 5-1 ha visto una serie di record clamorosi, da quelli mai avvenuti fino a statistiche crollate dopo anni. Ecco l’analisi del sensazionale derby vinto ieri pomeriggio.

CINQUE – Le vittorie consecutive per l’Inter nei derby contro il Milan, tutti quelli del 2023. La striscia vincente, iniziata dallo 0-3 in Supercoppa Italiana del 18 gennaio, è la più lunga di sempre nella stracittadina per i nerazzurri. Il record assoluto è rossonero, sei successi di fila tra lo 0-2 del 5 febbraio 1911 e l’1-0 del 9 febbraio 1913 così come tra il 3-2 del 30 maggio 1946 e lo 0-2 dell’11 aprile 1948.

QUARANTANOVE – Gli anni dopo cui l’Inter è tornata a segnare cinque gol al Milan in un derby. Lì da calendario era “in trasferta”, vincendo 1-5 il 24 marzo 1974. Il record assoluto per il club sono i sei nel pirotecnico ed epocale 6-5 del 6 novembre 1949, rimontando da 1-4 sotto dopo 19′.

CENTOTREDICI – Gli anni passati dal precedente (e unico) Inter-Milan 5-1 coi nerazzurri in casa. Risaliva al 27 febbraio 1910, all’Arena Civica, in quella che è stato il primo derby giocato formalmente da squadra ospitante (e il terzo in assoluto).

CENTOVENTINOVE – I giorni dal precedente gol di Henrikh Mkhitaryan. Curiosamente l’aveva segnato sempre al Milan, chiudendo all’11’ lo 0-2 per l’Inter nel derby d’andata delle semifinali di Champions League il 10 maggio.

QUATTROCENTOQUARANTASETTE – I minuti di imbattibilità per l’Inter nei derby col Milan. Prima del gol di Rafael Leao al 57′ l’ultima rete risaliva al 60′ della sconfitta per 3-2 del 3 settembre (sempre del portoghese). È la striscia senza subire più lunga per i nerazzurri, in generale sono i rossoneri a prevalere coi 483′ fra l’1 maggio 1974 e il 7 dicembre 1975. Nessuna delle due squadre è rimasta cinque derby consecutivi senza segnare.