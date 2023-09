Inter-Milan 5-1, Milano è come sempre nerazzurra! Doppio Mkhitaryan

Termina con il punteggio di 5-1 Inter-Milan, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 2-0.

SECONDO TEMPO – La ripresa riprende esattamente da dove era finito il secondo tempo, con l’Inter che gestisce gli assalti del Milan. Con i rossoneri che però accorciano le distanze al 57′, quando Leao brucia Darmian in velocità e si presenta davanti a Sommer mettendo in rete il 2-1. È soltanto un fuoco di paglia, però, perché i nerazzurri sono troppo superiori. E la conferma arriva al minuto 69, quando al termine di un’azione magistrale Lautaro Martinez serve Mkhitaryan che con un destro potente trova il 3-1. Ma non è finita qui, perché al 79′ c’è gloria anche per il grande ex Calhanoglu: Lautaro Martinez si guadagna un rigore per fallo di Theo Hernandez, il turco si presenta sul dischetto e non sbaglia il gol che vale il 4-1 e che chiude di fatto ogni speranza dei rossoneri di provare a rimontare. Anzi, la batosta definitiva arriva in pieno recupero, al minuto 90’+3, quando Mkhitaryan mette un cioccolatino per Frattesi che, davanti a Maignan, mette in porta il 5-1 e il suo primo gol in nerazzurro. Quinto derby del 2023, quinto derby vinto. Ennesima dimostrazione che Milano è nerazzurra.

INTER-MILAN 5-1

Mkhitaryan al 5′ e al 69′, Thuram al 38′, Leao al 57′, rig. Calhanogliu al 79′, Frattesi al 90’+3